2019-01-03T08:13:47+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 3 января будет минус 21 градус

Синоптики метелей не обещают
Татьяна СОЛОВОВА
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Синоптики прогнозируют немного морозный четверг.Синоптики прогнозируют немного морозный четверг.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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В четверг, 3 января, погода порадует новосибирцев: синоптики обещают, что сильных снегопадов не будет, и при этом сильных морозов тоже не ожидается.

- Днем по области будет минус 18 - минус 23 градуса (непосредственно в Новосибирске будет минус 19 - минус 21 градус), ночью похолодает до минус 24 - минус 29 градусов ( в Новосибирске - до минус 24 - минус 26 градусов), - сообщается на сайте новосибирского гидрометцентра. - Возможен ветер с порывами 2-7 метров в секунду, на дорогах будет гололедица.

На «Яндексе» прогноз примерно такой же: портал прогнозирует днем минус 19 градусов, а ночью - минус 24 градуса. «Гисметео» тоже никаких морозов не обещает: днем будет минус 20 градусов, ночью - минус 24 градуса.

Кстати, по народному календарю на 3 января выпадает день святителя Петра. Если верить приметам, то если к этому дню выпала много снега, то год будет плодородным. Так что сибирские фермеры могут порадоваться.

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