Бутылкой шампанского по голове: полицейские выезжали в новогоднюю ночь разнимать буйных сибиряков

2 Янв. 2019 2019-01-02T14:59:03+03:00

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В новогоднюю ночь в Новосибирской области произошло сразу несколько преступлений на бытовой почве.

— Один из случаев произошел около 6 часов утра 1 января в подъезде одного из жилых домов микрорайона Индустриальный в Искитиме. Во время совместного распития спиртного и возникшей ссоры ранее неоднократной судимый 26-летний местный житель несколько раз ударил по голове своего знакомого бутылкой из-под шампанского, а после ранил ножом в плечо,- рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Также в поселке Кудряшовский 26-летний мужчина нанес своему младшему брату два удара молотком в голову. Данное преступление также было совершено на почве злоупотребления алкоголем и последовавшего конфликта. В ведомстве отметили, что нападавший уже был ранее судим.

— По всем правонарушениям возбуждены уголовные дела по статье — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемые в преступлениях задержаны, — добавили в полиции. — Проводится дальнейшее расследование.