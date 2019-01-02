«Это Халк Хоган»: новосибирцев покорил похожий на известного рестлера полуголый мужчина

2 Янв. 2019 2019-01-02T14:08:56+03:00

В новосибирском метро зимой можно встретить не только Деда Мороза, но и очень легко одетого сибиряка

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Фото одетого не по погоде мужчины появилось в группе «Мода новосибирского метро». Горожанин по всей видимости закален, если едет в метро «налегке». Из одежды на нем только брюки, на талии болтается кофта, а сам мужчина едет в майке без рукавов.

При этом новосибирцы отметили не только его выбор в одежде, но и внешнюю схожесть с популярным в 90-х годах американским рэстлером. Вот что пишут пользователи соцсетей по этому поводу:

— Жаркий мужчина, — замечает первый.

— Он видел Вьетнам, — добавляет второй.

— Волосы — класс,- отмечает третий.

— Это Халк Хоган, — уточняет четвертый.

Справка: Халк Хоган — самый узнаваемый и самый популярный в истории рестлер 1980-х годов. Снимался в таких популярных фильмах, как «Гром в раю» и «Рокки-3».