Что русскому хорошо, то немцу — нет: гражданин Германии пропал в Сибири в новогоднюю ночь

2 Янв. 2019 2019-01-02T14:02:25+03:00

Многие новосибирцы отмечали новогоднюю ночь на улицы, а один иностранец умудрился потеряться в центре города и попал в больницу Фото: Андрей КОПАЛОВ

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В Железнодорожном районе иностранец ночью вышел на улицу покурить и пропал. Произошло все в новогоднюю ночь.

— Гражданин Германии около двух часов ночи 1 января вышел из дома по улице 1905 года, 85/2 на улицу покурить и не вернулся. При этом знакомых в городе у него нет, пойти ни к кому не мог, — такое сообщение о пропаже мужчины появилось в соцсетях.

За помощью в его поисках знакомые обратились в полицию.

— Заявление в полицию о пропавшем иностранце поступало. В ходе проверки заявления было установлено, что мужчина находится в одной из больниц Новосибирска. Криминала нет, просто человек выпил лишнего и оказался в больнице, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.