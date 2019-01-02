Что русскому хорошо, то немцу — нет: гражданин Германии пропал в Сибири в новогоднюю ночь
В Железнодорожном районе иностранец ночью вышел на улицу покурить и пропал. Произошло все в новогоднюю ночь.
— Гражданин Германии около двух часов ночи 1 января вышел из дома по улице 1905 года, 85/2 на улицу покурить и не вернулся. При этом знакомых в городе у него нет, пойти ни к кому не мог, — такое сообщение о пропаже мужчины появилось в соцсетях.
За помощью в его поисках знакомые обратились в полицию.
— Заявление в полицию о пропавшем иностранце поступало. В ходе проверки заявления было установлено, что мужчина находится в одной из больниц Новосибирска. Криминала нет, просто человек выпил лишнего и оказался в больнице, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.