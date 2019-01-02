Легла на крышу: на трассе иномарка с женщиной и ребенком улетела с дороги в кювет

2 Янв. 2019 2019-01-02T12:10:36+03:00

В аварии пострадали женщина и ребенок. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

После ДТП пассажирку с ребенком увезли в больницу

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Авария случилось сегодня в Сузунском районе Новосибирской области: машина улетела в кювет с дороги.

— Недалеко от села Шипуново водитель за рулем Toyota Opa не справился с управлением и вылетел с дороги в кювет, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

Со слов очевидцев, водитель отделался небольшими ссадинами, а ребенка и девушку отвезли в больницу.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Иномарка перевернулась на крышу, улетев на трассе с дороги.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»