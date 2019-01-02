Цена здоровья: под Новосибирском внук «озверел» и избил свою бабушку, у которой не оказалось денег

2 Янв. 2019 2019-01-02T11:50:50+03:00

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Инцидент произошел днем во вторник, 1 января. В полицию из Болотнинской центральной районной больницы поступило сообщение о госпитализации 82-летней жительницы Болотного с травмами головы и шеи.

— Полицейские выяснили, что на женщину утром того же дня напал и избил ее 35-летний внук. Придя к женщине в дом, находившийся в состоянии алкогольного опьянения внук начал избивать ее и требовать деньги, которых у пенсионерки не оказалось, после чего он забрал ее сотовый телефон, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Скорую помощь пострадавшей женщине вызвала соседка, а чуть позже полицейские задержали нападавшего.

— Мужчина взят под стражу, а похищенный сотовый телефон — изъят. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье — разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни или здоровья. Сейчас ему грозит лишение свободы на срок до 8 лет и штраф до 500 тысяч рублей.

Ранее мужчина уже трижды привлекался к уголовной ответственности — за кражу, вымогательство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Из мест лишения свободы он освободился в октябре прошлого года.