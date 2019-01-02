Запасной ключ: новосибирец остался без рюкзака, оставив его в камере хранения в магазине

2 Янв. 2019 2019-01-02T11:14:29+03:00

Мужчина положил свои вещи в ячейку хранения, а когда пришел забирать — она оказалась открыта

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В Новосибирске в одном из магазинов покупатель лишился своих вещей, которые оставил в камере хранения, закрыв на ключ.

— 28 декабря я пошел в магазин за продуктами и оставил рюкзак и пакет в ячейке хранения. Саму ячейку закрыл на ключ, который положил к себе в карман. Однако на выходе, после совершения покупок, обнаружил вскрытую ячейку без моих личных вещей и что самое странное — в замке был ключ, но не тот, что в кармане, — описал ситуацию на сервисе отзывов Фламп житель Новосибирска.

Он также отметил, что камер, направленных на зону с камерами хранения и на зону выхода из магазина — не оказалось, при этом остальная территория просматривается.

— Никто на ситуацию не отреагировал, администратор вообще пропал на двадцать минут. В общем новогоднее настроение испорчено, убытков я понес на сумму около 5000 р, — подытожил расстроенный сибиряк, добавив, что при этом сотрудники магазинов всегда настаивают на том, чтобы покупатели оставляли свои личные вещи в ячейках.