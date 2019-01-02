Ночное ДТП: под Новосибирском «Ниссан» задавил мужчину на дороге
Смертельная авария случилась сегодня ночью с Тогучинском районе Новосибирской области
Водитель насмерть сбил пешехода на темной дороге.Фото: Влад КОМЯКОВ
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В Тогучинском районе мужчину сбил водитель на «Ниссан Альмера» на ночной дороге: наезд оказался смертельным.
— Сегодня, 2 января в 3:30 ночи в селе Усть-Каменка случилось ДТП. 35-летний мужчина за рулем Nissan Almera, ехавший по улице Мира, наехал на пешехода, который шел по проезжей части во встречном направлении. От полученных травм мужчина скончался на месте аварии, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
Сейчас полиция проводит проверку. Выясняются обстоятельства ДТП, также устанавливается личность погибшего мужчины.