Начало экспериментов: сибирские ученые работают над созданием плазменного двигателя

2 Янв. 2019 2019-01-02T09:59:49+03:00

Уже сейчас ученые получили параметры, пригодные для создания ракетного двигателя

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В январе 2019 года сибирские ученые начнут эксперименты по созданию плазменного двигателя для ракет.

— Испытания в Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера сибирского отделения РАН будут проводиться на новейшей установке СМОЛА, которая расшифровывается как Спиральная Магнитная Открытая ЛовушкА. Установка, запущенная в конце 2018 года, позволит протестировать новую технологию улучшенного удержания плазмы в линейных магнитных системах, что, в свою очередь, поможет ученым в создании термоядерного реактора, — сообщает замдиректора организации Александр Иванов.

При помощи установки СМОЛА ученые планируют создание прототипа ракетного двигателя. Первые эксперименты показали, что эффект существует.

— В термоядерном двигателе потоки плазмы ускоряются с помощью магнитного поля, придающего им вращение. Плазма в таком поле либо тормозится, либо ускоряется, и, таким образом, создается реактивная тяга, — уточнили в СО РАН.

На установке уже удалось получить плазму температурой в 100 тысяч градусов. При этом плазма обладает плотностью, достаточной для того, чтобы использоваться в ракетном двигателе.

В январе ученые планируют продолжить эксперименты.