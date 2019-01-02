2019-01-02T09:59:49+03:00
Наука

Начало экспериментов: сибирские ученые работают над созданием плазменного двигателя

Уже сейчас ученые получили параметры, пригодные для создания ракетного двигателя
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Ученые из Сибири работают над созданием ракетного двигателя. Фото: www.inp.nsk.su.Ученые из Сибири работают над созданием ракетного двигателя. Фото: www.inp.nsk.su.
Изменить размер текста:

В январе 2019 года сибирские ученые начнут эксперименты по созданию плазменного двигателя для ракет.

— Испытания в Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера сибирского отделения РАН будут проводиться на новейшей установке СМОЛА, которая расшифровывается как Спиральная Магнитная Открытая ЛовушкА. Установка, запущенная в конце 2018 года, позволит протестировать новую технологию улучшенного удержания плазмы в линейных магнитных системах, что, в свою очередь, поможет ученым в создании термоядерного реактора, — сообщает замдиректора организации Александр Иванов.

При помощи установки СМОЛА ученые планируют создание прототипа ракетного двигателя. Первые эксперименты показали, что эффект существует.

— В термоядерном двигателе потоки плазмы ускоряются с помощью магнитного поля, придающего им вращение. Плазма в таком поле либо тормозится, либо ускоряется, и, таким образом, создается реактивная тяга, — уточнили в СО РАН.

На установке уже удалось получить плазму температурой в 100 тысяч градусов. При этом плазма обладает плотностью, достаточной для того, чтобы использоваться в ракетном двигателе.

В январе ученые планируют продолжить эксперименты.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Новости 24
Ночное ДТП: под Новосибирском «Ниссан» задавил мужчину на дороге
«Свинский год»: новосибирцы возмущены кучей мусора в Ленинском районе
Погода на день в Новосибирске: 2 января будет небольшой снег и минус 18 градусов
Ушел в желтых ботинках и кепке: пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи
Не поделили даму: сибиряк из ревности ударил соперника топором по голове
Шоколадок захотелось: сибиряк похитил сладкое из супермаркета
«Нужны еще колготы с начесиком»: пассажиров метро рассмешила девушка в валешах
Новогодний грабеж: в Новосибирске жулики нападали на прохожих на улице Вахтангова
«Что за красивые длинноножки»: звезда тверка сняла чувственное новогоднее видео
Новый год начался с трагедии: в Новосибирской области два человека погибли на пожаре
Вскрыли дверь за полторы минуты: в Новосибирске вытащили ребенка из заблокированной машины
«Все ждут Нового года, а я 1 января» — новосибирская исполнительница сняла клип про нелюбовь к праздничной суете
Погода в Новосибирске на день: 1 января похолодает до -14