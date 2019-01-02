«Свинский год»: новосибирцы возмущены кучей мусора в Ленинском районе

2 Янв. 2019 2019-01-02T10:14:22+03:00

Во дворе жилого дома скопилась куча мусора, которая уже не вмещается в баки

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В Ленинском районе Новосибирска горожане возмущены работой коммунальных служб и кучей невывезенного мусора.

— Всех с годом парящего орла! Но почему-то его подменили годом свиньи, который в Китае лишь в феврале наступит. И этот свинский год на помойках уже сегодня лицезреть приходится. Так на улице Станиславского, 28, мусорные баки завалены отходами, - написал на сервисе «Яндекс.Район» в Новосибирске местный житель.

На фото видно, как мусор, уже не помещающийся в контейнеры, валяется рядом.

— Неужели мусорный беспредел начался? — вопрошает возмущенный новосибирец.