Погода на день в Новосибирске: 2 января будет небольшой снег и минус 18 градусов

2 Янв. 2019 2019-01-02T07:38:30+03:00

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Сегодня в городе ожидается небольшой снег и относительно морозная погода с температурой до минус 18 градусов днем.

— В среду, 2 января в Новосибирске будет переменная облачность, ночью без осадков, днем местами небольшой снег. При прояснениях изморозь, на дорогах гололедица. Температура днем будет минус 16-18 градусов, к ночи морозы усилятся, будет минус 21-23 градусов, — сообщают в Западно-Сибирском гидрометцентре. — Ветер будет южный 3-8 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, местами небольшой снег, при прояснениях изморозь, туманы. На дорогах гололедица. Дневная температура будет в пределах минус 15-20 градусов, местами до минус 25 градусов. Ночная около минус 18-23 градусов, возможно понижение до минус 29 градусов.

«Яндекс.Погода» обещает новосибирцам небольшой снег. Температура днем будет минус 17 градусов, к ночи ожидается понижение до минус 23 градусов.