Ушел в желтых ботинках и кепке: пропал мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

1 Янв. 2019 2019-01-01T14:12:46+03:00

Пенсионер был одет в серый пуховик и синие джинсы. Из особых примет: желтые ботинки и черная кепка с козырьком. Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт» в Новосибирске

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Перед новогодними праздниками в Центральном районе Новосибирска пропал 76-летний мужчина. Олег Сергеевич Зубаков ушел из дома тридцатого декабря, и с тех пор родственники ничего не знают о его местонахождении, рассказывают волонтеры, которые объявили о поиске пожилого человека.

— Мужчина нуждается в медицинской помощи, — отметили в группе поискового отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске. — У Олега Сергеевича Зубакова плотное телосложение, рост около 160-165 сантиметров.

У мужчины длинные, почти до плеч, седые волосы и голубые глаза.

Пенсионер был одет в серый пуховик и синие джинсы. Из особых примет: желтые ботинки и черная кепка с козырьком.

Волонтеры просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мужчины, сообщить ее по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.