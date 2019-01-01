Не поделили даму: сибиряк из ревности ударил соперника топором по голове

1 Янв. 2019 2019-01-01T13:12:23+03:00

Мужчина в итоге под Новый год оказался на больничной койке

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Настоящая драма произошла в цеху одного из производственных предприятий Болотнинского района. Разборку с соперником решил устроить 27-летний мужчина. Он из ревности схватил топор и начал бить его обухом 42-летнего мужчину. В итоге Новый год избитый встречал на больничной койке.

— Пострадавшего доставила в медицинское учреждение Болотнинского района бригада «скорой помощи». Врачи диагностировали у пациента множественные травмы головы и грудной клетки, о чем незамедлительно сообщили в полицию, — объяснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Подозреваемого в избиении мужчины правоохранители задержали. Ранее молодой мужчина был судим за кражу. Сейчас же против него возбуждено уголовное дело за «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальное наказание за это преступление — восемь лет лишения свободы.