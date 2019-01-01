Шоколадок захотелось: сибиряк похитил сладкое из супермаркета

1 Янв. 2019 2019-01-01T12:05:20+03:00

20-летний новосибирец уже раньше грабил этот же супермаркет. Тогда он пытался украсть элитный алкоголь. Фото: скриншот видео

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В канун Нового года один из супермаркетов на улице 1905 года попытались обчистить. Причем украсть хотели десять шоколадок и две банки ореховой пасты.

— Молодой человек спрятал похищенное под пуховик и попытался пронести все мимо кассы, но его заметил охранник, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Мужчина пытался убежать, но охранник его задержал, как и прибывший на место полицейский. Сладкое у сибиряка изъяли, и поместили его под стражу. 20-летний новосибирец уже раньше грабил этот же супермаркет. Тогда он пытался украсть элитный алкоголь.

Также мужчина привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. Видимо перед Новым годом молодого человека потянуло на сладкое. Теперь ему грозит новый срок за «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья».