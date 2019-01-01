«Нужны еще колготы с начесиком»: пассажиров метро рассмешила девушка в валешах

1 Янв. 2019 2019-01-01T10:34:20+03:00

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Веселое фото девушки, надевшей на себя необычную обувь, появилось в группе «Мода Новосибирского метро». Сибиряки, которых повеселил выбор пассажирки, сейчас шутят в комментариях кто во что горазд:

- Бабушки на рынке ещё лет 5 назад эту моду внедрили, - пишут одни.

- Вроде раньше они назывались «Прощай, молодость», - вспоминают вторые.

- Она, родимая: помню, еще пару лет назад это была только домашняя обувь, - соглашаются с ними третьи.

- Возвращаемся к прошлому: такое раньше уже носили, только они немного иначе выглядили. Закончились идеи у производителей, - считают четвертые.

- Практически полностью разуваются во время поднятия ноги при шаге: нужны колготы с начесиком, чтобы в них не мерзнуть, - пишут пятые.

Но нашлись и те, кто выбор девушки одобрил:

- Вообще-то это новая мода, десятки таких уже видел, - защищают сибирячки одни.

- Это валеши, - обозначают новый тренд другие.

- Нормальные ботинки, - соглашаются с ними третьи.