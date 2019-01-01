«Нужны еще колготы с начесиком»: пассажиров метро рассмешила девушка в валешах
Веселое фото девушки, надевшей на себя необычную обувь, появилось в группе «Мода Новосибирского метро». Сибиряки, которых повеселил выбор пассажирки, сейчас шутят в комментариях кто во что горазд:
- Бабушки на рынке ещё лет 5 назад эту моду внедрили, - пишут одни.
- Вроде раньше они назывались «Прощай, молодость», - вспоминают вторые.
- Она, родимая: помню, еще пару лет назад это была только домашняя обувь, - соглашаются с ними третьи.
- Возвращаемся к прошлому: такое раньше уже носили, только они немного иначе выглядили. Закончились идеи у производителей, - считают четвертые.
- Практически полностью разуваются во время поднятия ноги при шаге: нужны колготы с начесиком, чтобы в них не мерзнуть, - пишут пятые.
Но нашлись и те, кто выбор девушки одобрил:
- Вообще-то это новая мода, десятки таких уже видел, - защищают сибирячки одни.
- Это валеши, - обозначают новый тренд другие.
- Нормальные ботинки, - соглашаются с ними третьи.