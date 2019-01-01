Новогодний грабеж: в Новосибирске жулики нападали на прохожих на улице Вахтангова

1 Янв. 2019 2019-01-01T09:54:19+03:00

Им грозит лишение свободы на семь лет со штрафом до десяти тысяч рублей

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О том, что на улице Вахтангова промышляют жулики, полицейские узнали в ночь с 30 на 31 декабря: именно тогда врачи одной из новосибирских больниц сообщили о том, что к ним поступил избитый 23-летний парень.

- На молодого человека напали двое мужчин: они избили его и отобрали наручные часы и сотовый телефон, - рассказывают в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Вскоре полицейским удалось поймать жуликов в гаражах у жилого дома на улице Вахтангова: ими оказались двое новосибирцев, которым исполнилось 29 лет и 31 год.

- Ранее они были судимы за грабеж и оскорбление представителя власти, - продолжают в ведомстве. - Похищенное имущество у них было изъято.

Кстати, как оказалось, в этот же вечер они ограбили еще одного сибиряка - 31-летнего мужчину: они отобрали у него 6 тысяч рублей и паспорт.

Сейчас жуликов проверяют на причастность к другим преступлениям. За грабеж им грозит лишение свободы на семь лет со штрафом до десяти тысяч рублей.