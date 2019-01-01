2019-01-01T09:16:55+03:00
Общество

«Что за красивые длинноножки»: звезда тверка сняла чувственное новогоднее видео

Новый ролик Елены Яткиной покорил «Инстаграм»
Татьяна СОЛОВОВА
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Елена станцевала вместе со своими ученицами. Фото: https://www.instagram.com/fraules/Елена станцевала вместе со своими ученицами. Фото: https://www.instagram.com/fraules/
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Звезда тверка Елена Яткина любит радовать своих подписчиков откровенными видео, и к Новому году преподнесла своим поклонникам подарок: вместе со своими ученицами сняла ролик на песню «Watchachacha».

- Ещё одна красота из нашего марафона видосов. Снимали в среду, и у меня это была вторая съемка за день, - поделилась в «Инстаграме» Елена.

Фанаты от нового видео в восторге и не скупятся на эмоции в комментариях:

- Что за красивые длинноножки, - пишут одни.

- Красотки, какие роскошные, - восхищаются вторые.

- Фигура просто огонь, - считают третьи.

- Утонченные. Изящные. С наступившим! – поздравляют Елену четвертые.

- Как же здорово: так танцуют боги, - уверены пятые.

- Вкусно станцовано, гипноз прямо, - хвалят девушку шестые.

Не отстают в комментариях и иностранцы:

- Ты потрясающая! С любовью из Нью-Йорка, - пишут они.

Звезда тверка сняла чувственное новогоднее видео.

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