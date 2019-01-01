«Что за красивые длинноножки»: звезда тверка сняла чувственное новогоднее видео
Звезда тверка Елена Яткина любит радовать своих подписчиков откровенными видео, и к Новому году преподнесла своим поклонникам подарок: вместе со своими ученицами сняла ролик на песню «Watchachacha».
- Ещё одна красота из нашего марафона видосов. Снимали в среду, и у меня это была вторая съемка за день, - поделилась в «Инстаграме» Елена.
Фанаты от нового видео в восторге и не скупятся на эмоции в комментариях:
- Что за красивые длинноножки, - пишут одни.
- Красотки, какие роскошные, - восхищаются вторые.
- Фигура просто огонь, - считают третьи.
- Утонченные. Изящные. С наступившим! – поздравляют Елену четвертые.
- Как же здорово: так танцуют боги, - уверены пятые.
- Вкусно станцовано, гипноз прямо, - хвалят девушку шестые.
Не отстают в комментариях и иностранцы:
- Ты потрясающая! С любовью из Нью-Йорка, - пишут они.
Звезда тверка сняла чувственное новогоднее видео.