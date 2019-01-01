Новый год начался с трагедии: в Новосибирской области два человека погибли на пожаре

1 Янв. 2019 2019-01-01T08:47:18+03:00

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В Новосибирской области в городе Куйбышеве на пожаре 1 января погибли два человека. Вызов пожарных был зафиксирован в 9.40, экипаж прибыл на место за три минуты, к этому моменту деревянный дом уже сильно разгорелся. На месте работали восемь человек и две спец машины. В 10.24 открытый огонь был ликвидирован. Во время разбора завалов нашли тела двоих погибших местных жителей.

— В доме сильно повреждены огнем домашние вещи и мебель. По предварительным данным, имело место слишком позднее обнаружение возгорания, — сообщают в управлении МЧС по Новосибирской области.

Также в управлении предупреждают, что половина всех трагических пожаров, где есть погибшие, происходит из-за непотушенных сигарет. На месте работает следственно-оперативная группа, специалисты устанавливают точные причины случившегося пожара.