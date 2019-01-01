Вскрыли дверь за полторы минуты: в Новосибирске вытащили ребенка из заблокированной машины

1 Янв. 2019 2019-01-01T08:00:23+03:00

Мальчик передан родителям и в медпомощи не нуждается

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Новосибирские спасатели сообщают, что 31 декабря был получен тревожный вызов на улицу Петухова. Там находился автомобиль с заблокированными замками. Мужчина не мог попасть внутрь машины, к двухлетнему ребенку.

— На место происшествия выехал оперативный экипаж спасателей. К счастью, автомобиль находился на прогреве, и ребенку было тепло. Мальчик, расположившись в кресле, наблюдал, как перед машиной ходят перепуганный отец, — рассказывают в Муниципальной аварийно-спасательной службе.

Спасатели всего за полторы минуты сумели открыть дверь автомобиля, малыш тут же был передан родителям. Скорую вызывать не понадобилось, мальчик не успел замерзнуть.

Спасатели в очередной раз напоминают родителям, что выходя из машины, необходимо убедится, что ключи не остались в замке зажигания, а ребенок уже выведен из салона.

Уважаемые новосибирцы, если вы стали очевидцем опасной ситуации или вам самим требуется помощь, обращайтесь по телефонам 112, 051, 231-06-49.