«Все ждут Нового года, а я 1 января» — новосибирская исполнительница сняла клип про не любовь к праздничной суете

1 Янв. 2019 2019-01-01T07:11:56+03:00

Lentos & Dым сняли клип о не самом традиционном отношении к Новому году. Фото: Кадр из видео.

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Новосибирская хип-хоп группа Lentos & Dым сняла клип с текстом на злобу дня. Трек посвящен предпраздничной кутерьме и ожиданию первого января. Снят ролик возле площади Ленина, на фоне главной елки города, только вот содержание совсем не о радости приближения Нового года. «Для кого-то Новый год это Дед Мороз и вата, для меня же Новый год это досвидос зарплата. Никуда себя не спрятать даже в дикий лес, и от вида мандаринов уже диатез», — вот несколько строк, которые мы сумели разобрать в быстром речитативе исполнительницы, также автор жалуется на дикие пробки, очереди в магазинах, мороз и навязчивые новогодние мелодии.

— Это подходит и для Иркутска! Это мой гимн! — поддерживают поклонники творчества Lentos & Dым заданную тему.

«Все ждут Нового года, а я жду первое января», — такими словами заканчивается трек.