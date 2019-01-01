«Все ждут Нового года, а я 1 января» — новосибирская исполнительница сняла клип про не любовь к праздничной суете
Новосибирская хип-хоп группа Lentos & Dым сняла клип с текстом на злобу дня. Трек посвящен предпраздничной кутерьме и ожиданию первого января. Снят ролик возле площади Ленина, на фоне главной елки города, только вот содержание совсем не о радости приближения Нового года. «Для кого-то Новый год это Дед Мороз и вата, для меня же Новый год это досвидос зарплата. Никуда себя не спрятать даже в дикий лес, и от вида мандаринов уже диатез», — вот несколько строк, которые мы сумели разобрать в быстром речитативе исполнительницы, также автор жалуется на дикие пробки, очереди в магазинах, мороз и навязчивые новогодние мелодии.
— Это подходит и для Иркутска! Это мой гимн! — поддерживают поклонники творчества Lentos & Dым заданную тему.
«Все ждут Нового года, а я жду первое января», — такими словами заканчивается трек.
Lentos - 1 января.Группа ВК: https://vk.com/lentos_dym_group Music: DeDrecordz Задиссила #новыйгод, хотя и люблю его . Но #яжрэпер, чо поделаешь а вообще просто хотелось напоследочек в 2017 жестко порифмовать и в очередной раз показать наглядно, что хорошего МС никакой школой не испортишь поздравляю вас, любимые друзья, с наступающим 1января, я желаю вам всем наконец-то выспаться! Брррря! Оператор за пять минут: Андрей Бубин