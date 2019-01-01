2019-01-01T06:03:17+03:00
Общество

Погода в Новосибирске на день: 1 января похолодает до -14

Какая будет погода в Новосибирске на день 1 января
Екатерина КОМЯКОВА
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В Новосибирске 1 января относительно тепло, самое время для катания с горок.В Новосибирске 1 января относительно тепло, самое время для катания с горок.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Синоптики рассказали, какая будет погода в Новосибирске на день. 1 января осадков не предвидится, при этом по сравнению с предыдущим днем немного похолодает, температура опустится до -12-14 градусов.

— Ночью в отдельных районах небольшой снег, днем без осадков. Ветер Западный 4-9 метров в секунду, — сообщают в Западно-сибирском гидрометцентре.

Прогноз для региона в целом: переменная облачность, местами небольшой снег, при прояснениях изморозь, на дорогах гололедица. Температура днем -13-18 градусов.

По прогнозу Яндекс. Погода, сегодня в Новосибирске может похолодать чуть сильнее, до -18 градусов, при этом ощущаться эта температура может как -23 градуса. В ближайшие дни столбик термометра будет понемногу опускаться и в пятницу дойдет до значений -24 градуса. Ветер будет стихать, в пятницу также ожидается полный штиль.

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