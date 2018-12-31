«Так и хочется погладить»: животные встречают Новый год
Пока новосибирцы в предновогодней суете, обитатели Новосибирского зоопарка тоже готовятся к Новому году. Манулы наотрез отказываются выходить к посетителям, поэтому от кошачьих позировать на камеру вызвались дальневосточный и европейский лесной коты.
— Какие у них зимой у всех шубки пушистые, так хочется погладить, — прокомментировала фотографию котиков пользователь Оксана.
Обитатели зоопарка рады гостям. Фото: Анна Новикова
Росомаха Норик был очень рад гостям, и всячески их старался развлечь.
Росомаха Норик рад гостям и развлекает их.Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило
Белые медведи также с удовольствием встречали редких в предновогодней суете гостей.
— Кай сказал, что мало подарков принесли, — отметила постоянная гостья зоопарка Анна Новикова.
Белый медведь Кай прячет новогодние подарки.Новосибирский зоопарк им. Р.А.Шило Музыка Сергея Чекалина
Кстати, в Новосибирском зоопарке сегодня появился третий белый медведь.