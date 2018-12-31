2018-12-31T12:58:40+03:00
Общество

Как в 90-е вернулись: что будет, если город снять на старую кассетную камеру

Диггер сделал необычное видео Новосибирска
Александра БРУНЯ
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Молодой человек снял Новосибирск на старую кассетную камеру. Фото: скриншот видеоМолодой человек снял Новосибирск на старую кассетную камеру. Фото: скриншот видео
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Евгений Кочкин — диггер, который известен тем, что постоянно спасает то котят, то щенят. И за свои заслуги он даже получил подарок от Веры Брежневой. Но перед Новым годом он удивил горожан другим необычным видео. Молодой человек снял Новосибирск на старую кассетную камеру.

— Идея пришла еще давно, в 2017 году. Вспомнил как в детстве смотрел мультики на кассетах и боролся с помехами на экране, и тут подумал: «А что, если снять видео на кассетную камеру? Это же получится хороший арт с красивыми цветами и помехами!», — рассказал о своей идее «КП»-Новосибирск» автор видео Евгений Кочкин.

Он приобрел камеру, изучил ее.

— Потом купил устройство для оцифровки дешевое в магазине, попробовал его и увидел такую картину что аж дух захватывал. Это изображение словно переносит тебя в другой мир, — делится впечатлениями Евгений. — Ни одна цифровая камера не даст такой хорошей картинки, точнее вот такого эффекта.

Сейчас молодой человек работает с тремя такими камерами. Благодаря ему мы можем посмотреть на Новосибирск другими глазами.

Новосибирск сняли на старую камеру.

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