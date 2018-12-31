2018-12-31T12:18:16+03:00
Происшествия

Почти 200 литров мимо бака: водителя автобуса будут судить за кражу топлива

Мужчина заправлял украденным бензином свою машину и продавал его друзьям
Александра БРУНЯ
Поделиться:
Мужчина сломал в автобусе специальный датчик, который отслеживает передвижения транспортного средства, и съезжал с маршрута.Мужчина сломал в автобусе специальный датчик, который отслеживает передвижения транспортного средства, и съезжал с маршрута.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

В одном из автотранспортных предприятий нашего города решили под Новый год подвести итоги работы. Посчитали и сколько бензина израсходовали… Получилось, что не хватало топлива на девять тысяч рублей.

— Была выявлена недостача более 180 литров бензина, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Начался поиск человека, который мог бы слить такое количество топлива. Полицейские задержали подозреваемого — 51-летняего мужчину. Он раньше работал водителем на этом предприятии. Мужчина сломал в автобусе специальный датчик, который отслеживает передвижения транспортного средства, и съезжал с маршрута. В лесу он сливал топливо, а затем заправлял им свой автомобиль и продавал излишки знакомым.

Сейчас полицейские возбудили уголовное дело за кражу, а подозреваемого отпустили под подписку о невыезде до завершения расследования.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новосибирец обморозил себе руки после корпоратива
«Он был чуть живой»: спасенного на пожаре котенка назвали Гидрантом
Перед Новым годом на пожаре в Убинском районе погибли два пенсионера и их сын
Пожары в Бердске, Казатово и Кыштовском районе: перед Новым годом в Новосибирской области сгорели семь домов
«Официанты грозят ошпарить кипятком» — в сети появился гневный отзыв о новосибирском ресторане
Копия Кая: в Новосибирском зоопарке появилась снежная скульптура белого медведя
Погода на новый год в Новосибирске: 31 декабря будет -7 градусов
«В шоке от суда»: общественник написал гневное письмо главе новосибирского облсуда
Монумент, подводная лодка и гостиница: мэр в предновогоднем ролике стал экскурсоводом
Оставайтесь дома: несколько аварий парализовало движение в Советском районе
Дань уважения классическому танцу: звезды новосибирского балета снялись для календаря
Погибли двое детей и водитель: под Новосибирском столкнулись два автомобиля
«С ума посходили со своими скидками?»: сибиряков возмутили ночные звонки с рекламой
Грабеж в приемном покое: бездомный похитил планшет у пациента и продал его на остановке