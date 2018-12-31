Почти 200 литров мимо бака: водителя автобуса будут судить за кражу топлива

СЕГОДНЯ 12:18 2018-12-31T12:18:16+03:00

Мужчина сломал в автобусе специальный датчик, который отслеживает передвижения транспортного средства, и съезжал с маршрута. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Мужчина заправлял украденным бензином свою машину и продавал его друзьям

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В одном из автотранспортных предприятий нашего города решили под Новый год подвести итоги работы. Посчитали и сколько бензина израсходовали… Получилось, что не хватало топлива на девять тысяч рублей.

— Была выявлена недостача более 180 литров бензина, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Начался поиск человека, который мог бы слить такое количество топлива. Полицейские задержали подозреваемого — 51-летняего мужчину. Он раньше работал водителем на этом предприятии. Мужчина сломал в автобусе специальный датчик, который отслеживает передвижения транспортного средства, и съезжал с маршрута. В лесу он сливал топливо, а затем заправлял им свой автомобиль и продавал излишки знакомым.

Сейчас полицейские возбудили уголовное дело за кражу, а подозреваемого отпустили под подписку о невыезде до завершения расследования.