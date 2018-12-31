Новосибирец обморозил себе руки после корпоратива
В воскресенье, 30 декабря, помощь спасателей понадобилась новосибирцу, который попал в беду после корпоратива.
- 37-летний новосибирец отмечал корпоратив вместе с сослуживцами, - начинают рассказ в муниципальной аварийно-спасательной службе. - Мужчина перебрал во время праздника, и в нетрезвом состоянии долгое время провел на улице.
Результат, увы, оказался плачевным:
- Новосибирец получил обморожение 3 степени,но на этом беды мужчины не закончились: из-за опухоли обручальное кольцо передавило палец сибиряка, - продолжают в муниципальной аварийно-спасательной службе.
- В 18.38 родные мужчины вызвали спасателей на улицу Рубежную (это Кировский район - прим.авт.): они перекусили кольцо и высводили руку мужчины, - говорят спасатели.
В муниципальной аварийно-спасательной службе напоминают: если вы попали в беду, звоните по тел. 112, 051, (383)231-06-49.