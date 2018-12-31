2018-12-31T09:49:28+03:00
Происшествия

Перед Новым годом на пожаре в Убинском районе погибли два пенсионера и их сын

Пламя вспыхнуло из-за короткого замыкания электрооборудования
Татьяна СОЛОВОВА
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Пожарным не удалось спасти находившихся в доме людей. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области.Пожарным не удалось спасти находившихся в доме людей. Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области.
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В предновогоднюю ночь ЧП произошло в Убинском районе: там во время пожара в частном доме погибли три человека.

- Огонь вспыхнул в в частном доме в селе Александро-Невское Убинского района ночью 31 декабря, - сообщил Павел Винаков, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области. - Хозяева в тот момент спали.

О том, что случилась беда, в 3.49 по местному времени пожарным сообщили очевидцы, которые увидели охваченный пламенем дом. В доме во время пожара находились два пенсионера и их сын: спасти их, увы, не удалось.

Уже стала известна возможная причина пожара:

- По предварительным данным, произошел из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования, - продолжают в ведомстве.

Сейчас на месте ЧП работают дознаватели МЧС и следователи: им предстоит точно узнать, из-за чего погибла семья.

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