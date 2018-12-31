Перед Новым годом на пожаре в Убинском районе погибли два пенсионера и их сын
В предновогоднюю ночь ЧП произошло в Убинском районе: там во время пожара в частном доме погибли три человека.
- Огонь вспыхнул в в частном доме в селе Александро-Невское Убинского района ночью 31 декабря, - сообщил Павел Винаков, руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области. - Хозяева в тот момент спали.
О том, что случилась беда, в 3.49 по местному времени пожарным сообщили очевидцы, которые увидели охваченный пламенем дом. В доме во время пожара находились два пенсионера и их сын: спасти их, увы, не удалось.
Уже стала известна возможная причина пожара:
- По предварительным данным, произошел из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования, - продолжают в ведомстве.
Сейчас на месте ЧП работают дознаватели МЧС и следователи: им предстоит точно узнать, из-за чего погибла семья.