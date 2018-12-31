Пожары в Бердске, Казатово и Кыштовском районе: перед Новым годом в Новосибирской области сгорели семь домов

СЕГОДНЯ 09:30 2018-12-31T09:31:21+03:00

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Новый год совсем нерадостно начнется как минрмум для семи семей из Новосибирской области, которые накануне Нового года остались без собственных домов из-за пожаров.

- Один из самых крупных пожаров произошел в Бердске: там в 11.07 по местному времени загорелся жилой дом на улице Трудовой, - сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области. - Огнем была уничтожена кровля дома, повреждены стена из бруса, потолочное перекрытие и кровля дома.

Пожар удалось потушить спустя два часа: в час дня по местному времени с огнем удалось справиться. В тушении участвовали семь человек и 2 единицы техники.

Также пожары 30 декабря произошли на улице Садовой в Черепаново (дом загорелся в 12.04), в селе Карпысак Тогучинского района (пожар произошел в 21.08 по местному времени), с. Шипуново Сузунского района Новосибирской области по ул. Бр. Шикалиных (пожар произошел в 22.08 по местному времени). В предновогоднюю ночь досталось жителям дома на улице Заречной (пожар произошел в 23.50 30 декабря по местному времени), дома на улице Волкова в селе Верх-Тарка Кыштовского района Новосибирской области (он загорелся в 23.36 по местному времени), дома в деревне Казатово Куйбышевского района Новосибирской области по ул. Казатовская (огонь вспыхнул 31 декабря в 01.12 по местному времени).