«Официанты грозят ошпарить кипятком» — в сети появился гневный отзыв о новосибирском ресторане

СЕГОДНЯ 07:59 2018-12-31T07:59:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Молодая мама и блогер Аnuta_halk на своей странице в Инстаграм поделилась впечатлениями о походе в одно новосибирское заведение. Семья Анны отправилась туда 29 декабря вместе с ребенком, однако расслабиться в итоге никому не удалось.

— В это кафе нельзя ходить с детьми, администраторы не любят детей, цокают, закатывают глаза, а официанты грозятся ошпарить кипятком или случайно наступить, — так начинает сибирячка свой отзыв.

По словам девушки, конфликт начался из-за недоброжелательного отношения персонала к ребенку. Мальчик несколько раз бегал танцевать в зону ближе к музыкантам, и официант попросил убрать ребенка с прохода.

— Это именно то место, где танцуют. Он ответственности не несет, если ошпарит его или наступит (на ребенка — прим. ред). Цитирую: «Есть игровая зона, там и должны находиться дети». То есть если мой сын захочет в туалет, ему тоже нельзя будет выйти из игровой... — вспоминает разговор с персоналом Анна.

Администратор, по словам сибирячки, занял такую же позицию, после чего к семье несколько раз подходили и просили убрать ребенка. Гости заведения ушли в игровую и попросили упаковать заказанную еду с собой, реакция заведения им также не понравилась:

— Переспрашивали: картошку тоже будете забирать? И шампанское? То есть мы заплатили, они создали нам условия, при которых не выносимо находиться с ребенком, а именно, нужно сидеть, не покидая игровой уголок, да еще и нашу еду отдавать не хотели… И самое главное — не хотели давать десерт, который полагается в подарок имениннику.

Молодая мама оставила отзыв в жалобной книге заведения и ждет продолжения истории.