2018-12-31T06:28:24+03:00
Общество

Копия Кая: в Новосибирском зоопарке появилась снежная скульптура белого медведя

Рядом с медведем расположились Снегурочка, Дед Мороз и свинья на пьедестале
Екатерина КОМЯКОВА
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Снежный медведь украсил Новосибирский зоопарк. Фото: Нина КУРБАТКИНАСнежный медведь украсил Новосибирский зоопарк. Фото: Нина КУРБАТКИНА
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Новосибирский зоопарк в новогодние праздники решил порадовать посетителей еще и снежным зверинцем. На территории зоосада сооружен настоящий снежный городок, где расположились Дед Мороз, Снегурочка и несколько животных, в их числе поросенок на зеленом пьедестале, рядом сидит сова. Изюминкой городка стал медведь, на которого и краску тратить не пришлось — он ведь белый. Посетители сравнивают снежную скульптуру с настоящим белым мишкой — Каем, живущим в зоопарке.

— Мы будем работать и 31 декабря, и 1 января. В первый день года у нас всегда есть посетители. Люди приходят насладиться тишиной и почти сказочными видами нашего леса, — напоминают о своем режиме работы в праздничные дни в зоопарке.

Со 2 января на территории парка начнется череда праздничных программ. Она продлится до 8 января, а также продолжится 12 и 13 числа. Зоопарк анонсирует танцы, песни, фокусы, забеги на лыжах и прогулки по ледяной пещере.

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