2018-12-31T05:58:06+03:00
Общество

Погода на новый год в Новосибирске: 31 декабря будет -7 градусов

Ночью температура опустится до -17
Екатерина КОМЯКОВА
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В новогоднюю ночь температура опустится до -17 градусов.В новогоднюю ночь температура опустится до -17 градусов.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Погода на новый год в Новосибирске ожидается благоприятной. Сильных морозов синоптики не прогнозируют. Днем 31 декабря в Новосибирске ожидается -7-9 градусов, небольшой снег, при этом в течение дня температура начнет понижаться. Новогодняя ночь тоже ожидается умеренно морозной, столбик термометра опустится до -17 градусов.

— Переменная облачность, ночью небольшой снег, днем местами небольшой снег. Местами дым, дымка. На дорогах гололедица, — такой прогноз дают в Западно-Сибирском гидрометцентре.

При этом ветер ожидается Юго-Западный 3-8 метров в секунду. По прогнозу портала Яндекс.Погода, вечером в Новосибирске 31 декабря ожидается -13-15 градусов, ночью температура понизится до -16. При этом ощущаться новогодний мороз будет, как при -19-ти градусах. Январь же встретит легким морозом около -18-20-ти градусов.

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