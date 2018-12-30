Монумент, подводная лодка и гостиница: мэр в предновогоднем ролике стал экскурсоводом

СЕГОДНЯ 14:45 2018-12-30T14:45:27+03:00

Анатолий Локоть прогулялся по двору улицы Костычева, где жители сделали необычные городок и слепили забавные фигурки из снега, и даже огромную подводную лодку. Фото: скриншот видео

Анатолий Локоть рассказал историю памятных для новосибирцев мест и, что с ними станет в следующем году

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Свое путешествие по левому берегу градоначальник начал с Монумента Славы. Он рассказал его историю и отметил, что столь дорогое для каждого новосибирца место, из-за времени теряет свой былой вид. Нужно Монумент реконструировать, что и будет сделано по федеральной программе благоустройства:

— Новосибирцы абсолютным большинством выбрали Монумент Славы, — отметил мэр. — На сам Монумент средства федеральные использовать нельзя, мы можем благоустраивать сам сквер, дорожки... Поэтому было принято решение использовать и областные деньги. К юбилею Победы мы приведем Монумент в порядок.

Дальше по пути к необычному двору по улице Костычева мэр раскритиковал парковку у магазина.

— Нас критикуют новосибирцы справедливо, что в обильные снегопады мы не оперативно убираем снег. Чтобы ускорить процесс, я даю поручения главам администрации работать с различными компаниями. Мы не просим убрать всю улицу, но возле себя этот карман можно убрать? — подчеркнул глава города. — Своими силами по двадцать тысяч кубометров убирать мы не сможем.

Анатолий Локоть прогулялся по двору улицы Костычева, где жители сделали необычные городок и слепили забавные фигурки из снега, и даже огромную подводную лодку.

Далее по пути к знаменитому долгострою — гостинице «Турист», которую в этому году начали реконструировать, мэр рассказал и о новогодней елке, о том, что, по его мнению, на макушке должна быть обязательно красная звезда.

— Я был в седьмом классе, когда «Турист» начали строить. Вырыли большой котлован, а мы туда прыгали, как десантники. Строили, строили, остановились лет на сорок точно... И наконец-то мы нашли решение, — рассказал Анатолий Локоть.

Завершил свою экскурсию градоначальник на площади Лыщинского, которую ждет реконструкция из-за строительства ЛДС, а затем через Октябрьский мост вернулся к месту работы и поздравил новосибирцев с наступающим Новым годом.