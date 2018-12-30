Оставайтесь дома: несколько аварий парализовало движение в Советском районе

СЕГОДНЯ 13:06 2018-12-30T13:06:06+03:00

На Бердском шоссе произошло как минимум три ДТП

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Несмотря на выходной день в городе сегодня вечером достаточно плотное движение. Особенно трудно водителям в Советском районе. Там, согласно данным Яндекс-Карты, на коротком расстоянии произошло три аварии, что практически парализовало движение на въезде в Академгородок.

Сибиряки делятся своими впечатлениями от предновогодней суеты в группе «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

— Опять у кого то руль из рук выскочил, — предположил пользователь Юрий.

— Сейчас ехалапо Бердскому шоссе, пробка от Гиганта и до Вшивой горки, — предупредила подписчица Наталья.

Советский район сейчас не единственное место в Новосибирске, где проехать трудно. Также пробки образовались на Гусинобродском шоссе и площади Маркса. Скорость автомобилей сейчас на этих участках дороги не превышает трех километров в час.