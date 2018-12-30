Дань уважения классическому танцу: звезды новосибирского балета снялись для календаря

СЕГОДНЯ 11:56 2018-12-30T11:56:51+03:00

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«Сокровища Новосибирского балета» — именно так назвал в своей публикации календарь с новосибирскими артистами на 2019 год Юри Аннов. Герои любимых балетов ожили благодаря необычной идее.

— Это подарок не только всем ценителям балетного искусства, но в первую очередь самим артистам, всем, кто посвящает свою жизнь красоте танца! — написал Юри. — Художественно этот календарь-альбом стал данью уважения традициям и ценностям классического танца эпохи Михаила Фокина и Сергея Дягилева.

Юри отметил, что артисты НОВАТа сумели отразить характер героев даже «не отрываясь от сцены». Фотографом этого красивого проекта стала Анна Маслова. Постановкой и композицией занимался Роман Полковников. Тираж календаря ограничен, но пока что его можно приобрести в магазине «Капитал».