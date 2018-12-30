Погибли двое детей и водитель: под Новосибирском столкнулись два автомобиля

СЕГОДНЯ 09:56 2018-12-30T12:06:44+03:00

Один из автомобилистов выехал на встречную полосу

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Трагедия на дороге произошла в Карасукском районе Новосибирской области. В страшной аварии погибли три человека, из них двое — дети. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, мужчина управлял «ВАЗ 2109», когда выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «Ниссан Патрол».

— В результате ДТП погибли водитель и двое несовершеннолетних пассажиров «ВАЗа», — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Одному ребенку было три года, второму пятнадцать лет.

Пострадали люди и во втором автомобиле. Водитель, и пассажиры - женщина и трехлетний ребенок сейчас находятся в больнице с различными травмами.

Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку и разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшего. Также полицейские просят всех водителей быть аккуратнее на дороге и соблюдать все правила дорожного движения.