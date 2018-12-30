«С ума посходили со своими скидками?»: сибиряков возмутили ночные звонки с рекламой
Сибиряки в соцсетях делятся впечатлениями о неожиданных ночных и утренних звонках, которые раздались в выходной день.
— Вы там что, с ума посходили со своими скидками? Зачем мне бот звонит, еще и по два раза в 4 утра? — возмутился подписчик группы «ЧС Новосибирск», который выложил скриншоты ранних звонков.
Другие пользователи соцсетей также поделились своим возмущением от звонков с рекламой акции от ювелирного магазина:
— Разбудили в десять утра, — рассказала «КП»-Новосибирск» о звонке Ирина. — Хоть и не совсем рано было, но в выходной хотелось поспать подольше.
— Может, кто знает, как телефон из базы их удалить? Сертификат один раз брала, так задолбали звонками и смс, — попросила совета пользователь Юлия.
— Да блокировать надо все их номера...Вот неудачный пример, когда навязчивая реклама работает не на благо фирме, — отметил подписчик Сергей.