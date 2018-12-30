Грабеж в приемном покое: бездомный похитил планшет у пациента и продал его на остановке

СЕГОДНЯ 08:05 2018-12-30T08:05:12+03:00

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29 декабря 34-летний сибиряк мало того, что оказался перед праздниками в больнице, так и остался в итоге без техники, при этом не успев даже лечь в палату на лечение. В приемном покое медучреждения Заельцовского района у молодого мужчины украли планшет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— Неизвестный открыто похитил планшетный компьютер стоимостью более восьми с половиной тысяч рублей, — добавили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Полицейские поймали подозреваемого. Грабителем оказался 44-летний бездомный мужчина. Он рассказал полицейским, что продал планшетный компьютер незнакомцу прямо на остановке. Сейчас правоохранители продолжают расследование, но уже возбуждено уголовное дело за «Грабеж». Максимальный срок, который грозит бездомному по этому статье — четыре года за решеткой.