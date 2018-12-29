Самый холодный парад: две сотни Дедов Морозов прошлись по Новосибирску

СЕГОДНЯ 19:05 2018-12-29T19:05:12+03:00

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Красочное представление в Дзержинском районе уже стало традиционным для Новосибирска. В этом году на парад Дедов Морозов пришло не меньше двух сотен представителей этой самой сказочной «профессии». Добряки в красных тулупах с белыми бородами прошлись по проспекту Дзержинскому от районной администрации до главной сцены парка Березовая роща, где торжественно открыли главную районную елку.

Парад Дедов Морозов сопровождали также другие сказочные персонажи: снегурочки, скоморохи, царевны, мы заметили даже одного пингвина. Во время представления новогодними песнями гостей развлекали вокальная группа «Фальцет» и ансамбль «Сибирские напевы».

Напомним, изначально предновогодний парад должен был пройти 25 декабря, но из-за сильных морозов мероприятие пришлось перенести. К слову, сегодня температура воздуха в Новосибирске поднималась до -19 градусов.

Всего в шествии приняли участие около 200 Дедушек.Фото: Андрей КОПАЛОВ

Фото: Андрей КОПАЛОВ