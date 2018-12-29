Самый холодный парад: две сотни Дедов Морозов прошлись по Новосибирску
Красочное представление в Дзержинском районе уже стало традиционным для Новосибирска. В этом году на парад Дедов Морозов пришло не меньше двух сотен представителей этой самой сказочной «профессии». Добряки в красных тулупах с белыми бородами прошлись по проспекту Дзержинскому от районной администрации до главной сцены парка Березовая роща, где торжественно открыли главную районную елку.
Парад Дедов Морозов сопровождали также другие сказочные персонажи: снегурочки, скоморохи, царевны, мы заметили даже одного пингвина. Во время представления новогодними песнями гостей развлекали вокальная группа «Фальцет» и ансамбль «Сибирские напевы».
Напомним, изначально предновогодний парад должен был пройти 25 декабря, но из-за сильных морозов мероприятие пришлось перенести. К слову, сегодня температура воздуха в Новосибирске поднималась до -19 градусов.
Всего в шествии приняли участие около 200 Дедушек.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Фото: Андрей КОПАЛОВ