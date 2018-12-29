2018-12-29T18:53:18+03:00
Дом. Семья

Поросенок сдал все на «отлично»: в НГУ устроили экзамены для мини-пига

Символ следующего года пожелал всем счастливого праздника и быть храбрыми, как кабанчики
Александра БРУНЯ
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Ученые согласились дать двухмесячного поросенка для съемок только с одним условием — для него найдут любящих хозяев. Фото: скриншот видео НГУУченые согласились дать двухмесячного поросенка для съемок только с одним условием — для него найдут любящих хозяев. Фото: скриншот видео НГУ
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В Новосибирский государственный университет пришел сдавать сессию необычный студент. Он ходит на четырех копытцах и у него забавный маленький пятачок. Мини-пиг из Института цитологии и генетики снялся в новогоднем ролике университета.

Ученые согласились дать двухмесячного поросенка для съемок только с одним условием — для него найдут любящих хозяев. В итоге мини-пиг обрел семью, которая откликнулась на призыв его приютить через соцсети, рассказали на сайте НГУ.

Ролик получился очень забавным. Поросенок с любопытством бегал по зданию университета, а также ответил на сложный вопрос преподавателя. На зависть многим студентам, в зачетке у него красуются одни пятерки. В общем, сдал сессию на «отлично», а также пожелал студентам следовать его примеру:

— Всем счастливого праздника и будьте храбрыми, как кабанчики. Получайте побольше пятаков в зачетки, — поздравил поросенок всех с наступающим Новым годом.

Поросенок сдает экзамены в университете.Накануне Нового года мы решили подложить вам свинью. Скорее смотрите ролик про нашего нового друга мини-пига, который смог сдать экзамен. Если мини-пиг смог, то и ты сможешь! С наступающим! P.S. При съёмке этого ролика ни одно животное не пострадало, а наоборот, обрело своё звериное счастье. Как это было, читайте по ссылке ниже.

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