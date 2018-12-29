Афера с платными палатами в новосибирской детской больнице принесла 8 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:25 2018-12-29T13:25:03+03:00

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Суд ждет бывшего заместителя главного врача Детской городской больницы №3. 57-летняя врач обвиняется в мошенничестве. Под подозрение попала и главный врач, но дело против нее было выделено в отдельное производство. Дело в том, что ее зам заключила досудебное соглашение, по сути пошла на сделку со следствием.

— По данным следствия, в период времени с июня 2015 по декабрь 2016 главный врач и ее заместитель по экономическим вопросам, а также руководитель направления медицинского страхования АО «Д2 Страхование» вступили в преступный сговор на хищение денежных средств больницы путем обмана, под предлогом мнимого оказания услуг по добровольному медицинскому страхованию пациентам учреждения, — сообщает СКР по Новосибирской области.

По предварительной версии, афера выглядела так: пациент, который соглашался на платную палату, сам того не зная, подписывал документы со страховой компанией. Эта схема принесла подозреваемым, по версии СК, более 8 миллионов рублей.

— Фактически граждане оплачивали пребывание в сервисных палатах, без оформления надлежащим образом договора на предоставления платных услуг, при этом денежные средства в кассу учреждения не поступали, что позволяло совершать их хищение, — говорит Оксана Стафиевская, помощник прокурора Заельцовского района.

Оперативное сопровождение дело осуществляли сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями отдела полиции №3, в итоге до Нового года следователи закончили с ним разбираться и передали его в суд.