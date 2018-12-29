«Снимали до утра, но это того стоило, кисули»: звезда тверка показала откровенное танцевальное видео

СЕГОДНЯ 13:06 2018-12-29T13:06:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Звезда тверка Елена Яткина накануне Нового года решила порадовать своих поклонников новым откровенным роликом: девушка выложила в Инстаграм кадры со съемок видео на песню «FEFE».

- 7 часов съемок: я оптимистично думала, что закончим мы в 2, а по факту, кто-то со съёмок поехал на учебу, кто-то на самолёт, кто-то не поехал на работу. Но думаю, что это того стоило, да, кисули, - написала в подписи к ролику Елена. - Видео снимать - это вам не только подвигаться на айфон, наложить эффекты, и круто. Свет, постановка. Возвращаемся к интересностям.

Поклонники от нового видео в восторге:

- Сколько ж в тебе энергии, умничка, - хвалят Елену одни.

- Залипаю, - пишут в комментариях другие.

- Слишком круто, - считают третьи.

- Каждый день я люблю ее работы еще больше, - признаются в комментариях четвертые.

Напомним, Елена Яткина стала покорять Интернет после того, как ее ролик на песню Major Lazer «Watch out for this» стал набирать миллионы просмотров (сейчас его посмотрели уже 174 миллиона человек).