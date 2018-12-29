Работает эвакуатор: новосибирцам запретили оставлять машины возле Центрального парка

СЕГОДНЯ 11:08 2018-12-29T11:08:18+03:00

Машины нарушителей будут увозить на штрафстоянку эвакуаторы

Изменить размер текста: A A

В центре Новосибирска, на участке улицы Мичурина, где ходит трамвай №13, запретили парковать машины.

— Остановка машин на улице Мичурина между домами на улицах Ядринцевская, 18 и Мичурина, 5 теперь запрещена. После 18 января на этом участке будут установлены дорожные знаки: «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

В ведомстве отметили, что запрет ввели в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Отметим, что оставленные вдоль путей машины не раз мешали проезду трамвая №13, создавая аварийные ситуации и приводя к сбою в работе трамваев.

— Новосибирским водителям необходимо быть внимательными, обращать внимание на новые знаки и информационные щиты, а также соблюдать правила дорожного движения, — добавили в мэрии.