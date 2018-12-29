2018-12-29T11:08:18+03:00
Общество

Работает эвакуатор: новосибирцам запретили оставлять машины возле Центрального парка

Машины нарушителей будут увозить на штрафстоянку эвакуаторы
Надежда ЯРКОВА
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Возле Центрального парка запретят парковку машин.Возле Центрального парка запретят парковку машин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В центре Новосибирска, на участке улицы Мичурина, где ходит трамвай №13, запретили парковать машины.

— Остановка машин на улице Мичурина между домами на улицах Ядринцевская, 18 и Мичурина, 5 теперь запрещена. После 18 января на этом участке будут установлены дорожные знаки: «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

В ведомстве отметили, что запрет ввели в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Отметим, что оставленные вдоль путей машины не раз мешали проезду трамвая №13, создавая аварийные ситуации и приводя к сбою в работе трамваев.

— Новосибирским водителям необходимо быть внимательными, обращать внимание на новые знаки и информационные щиты, а также соблюдать правила дорожного движения, — добавили в мэрии.

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