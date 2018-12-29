Попал по полной: в Новосибирске водитель избил попавшего под колеса его маршрутки пешехода
В Ленинском районе Новосибирска водитель избил пешехода, попавшего под колеса его маршрутки, а после уехал.
— В пятницу, 28 декабря вечером на Студенческой мужчина переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода и его сбила маршрутка. Удар был сильный, мужчина упал. Водитель маршрутки вышел и начал бить лежавшего мужчину, — рассказал подписчик в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «Вконтакте».
По словам очевидцев, прохожие все же успокоили «озверевшего» водителя маршрутки, он сел в маршрутку и уехал. Пострадавший остался лежать. Ставшие свидетелями ДТП люди вызвали пострадавшему скорую и полицию.
В Новосибирске водитель маршрутки сбил, а потом избил парня.