Служение, длиной в 18 лет: РПЦ сменила Новосибирского митрополита Тихона

СЕГОДНЯ 09:30 2018-12-29T09:30:26+03:00

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Митрополит из Челябинска Никодим сменил владыку Новосибирской митрополии Тихона.

— Решение было принято 28 декабря на заседании Священного Синода Русской православной церкви (РПЦ). Митрополитом Новосибирска и Бердска назначен Митрополит Челябинский и Миасский Никодим, — сообщает Новосибирская митрополия.

Отметим, Митрополит Тихон управлял новосибирской епархией с 28 декабря 2000 года, а теперь назначен главой Владимирской митрополии с титулом Владимирский и Суздальский.