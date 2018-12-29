Служение, длиной в 18 лет: РПЦ сменила Новосибирского митрополита Тихона
Новосибирский митрополит Тихон назначен главой во Владимирскую область
РПЦ сменила главного митрополита Новосибирской области. Фото: nskmi.ru.
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Митрополит из Челябинска Никодим сменил владыку Новосибирской митрополии Тихона.
— Решение было принято 28 декабря на заседании Священного Синода Русской православной церкви (РПЦ). Митрополитом Новосибирска и Бердска назначен Митрополит Челябинский и Миасский Никодим, — сообщает Новосибирская митрополия.
Отметим, Митрополит Тихон управлял новосибирской епархией с 28 декабря 2000 года, а теперь назначен главой Владимирской митрополии с титулом Владимирский и Суздальский.