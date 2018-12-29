2018-12-29T08:52:15+03:00
Общество

«Сапоги-скороходы»: пассажиров метро удивил парень в обуви с острыми носами

Новосибирцы встретили в метро молодого человека в необычной обуви с загнутыми острыми носами
Надежда ЯРКОВА
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Молодой человек привлек внимание новосибирцев необычной обувью. Фото: vk.com/subwaynsk.Молодой человек привлек внимание новосибирцев необычной обувью. Фото: vk.com/subwaynsk.
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Фото необычной обуви появилось в паблике «Мода новосибирского метро» в соцсетях в «ВКонтакте». Сапоги с острыми, да еще загнутыми носами привлекли внимание пассажиров подземки.

Многим обувь напомнила сказочных героев, которые носили похожие. Вот что пишут комментаторы по этому поводу:

- Этнос в метро, - отмечает один.

- Сапоги-скороходы,- шутит второй.

- Да это же Алладин,- подхватывает третий.

- Главное тепло, - добавляет четвертый.

- Кто подскажет где взять такие, - интересуется пятый.

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