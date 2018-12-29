2018-12-29T08:12:14+03:00
Происшествия

Страшная находка: под Новосибирском в сгоревшем доме обнаружили тела двух мужчин

В Новосибирской области сегодня утром случился очередной пожар, на котором погибли два человека
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Под Новосибирском случился очередной пожар с погибшими.Под Новосибирском случился очередной пожар с погибшими.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Новосибирские следователи разбираются в обстоятельствах смерти двух мужчин на пожаре в частном доме.

- В Новосибирской области в субботу, 29 декабря утром после тушения пожара в жилом доме по улице Октябрьская в селе Новомошковское Мошковского района были найдены тела двух мужчин 31 и 25 лет. Следователем Болотнинского отдела проводится проверка, - рассаказали в пресс-службе областного СУ СКР.

В МЧС добавили, что пожар случился в 4:20 утра. Огнем повреждены веранда, стены внутри дома, домашние вещи и мебель. Также из-за сильного горения обрушился потолок в доме.

Сейчас назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Работает эвакуатор: новосибирцам запретили оставлять машины возле Центрального парка
Попал по полной: в Новосибирске водитель избил попавшего под колеса его маршрутки пешехода
Служение, длиной в 18 лет: РПЦ сменила Новосибирского митрополита Тихона
«Сапоги-скороходы»: пассажиров метро удивил парень в обуви с острыми носами
Налог на вылет: новосибирец заплатил крупный долг, чтобы полететь к родственникам в Грузию
Опасные радости: в Новосибирске продавцов штрафуют за подозрительные елки
Таран «Бахетле»: на Нарымской водитель впечатал кроссовер в стену магазина
Погода на день в Новосибирске: 29 декабря будет минус 16 градусов
Англичанка удивила весь мир фотографиями русских в шортах, курящих в 30-градусный мороз у поезда
Подарок с мокрым носом: челябинский дальнобойщик забрал к себе дворняжку из Новосибирска
Чиновники объяснили, почему новосибицам выдают просроченные билеты в автобусах
Бита — за клиентов: таксисты разбили водителю с BlaBlaCar лицо и машину