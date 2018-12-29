Страшная находка: под Новосибирском в сгоревшем доме обнаружили тела двух мужчин
Новосибирские следователи разбираются в обстоятельствах смерти двух мужчин на пожаре в частном доме.
- В Новосибирской области в субботу, 29 декабря утром после тушения пожара в жилом доме по улице Октябрьская в селе Новомошковское Мошковского района были найдены тела двух мужчин 31 и 25 лет. Следователем Болотнинского отдела проводится проверка, - рассаказали в пресс-службе областного СУ СКР.
В МЧС добавили, что пожар случился в 4:20 утра. Огнем повреждены веранда, стены внутри дома, домашние вещи и мебель. Также из-за сильного горения обрушился потолок в доме.
Сейчас назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.