Страшная находка: под Новосибирском в сгоревшем доме обнаружили тела двух мужчин

СЕГОДНЯ 08:12 2018-12-29T08:12:14+03:00

Под Новосибирском случился очередной пожар с погибшими. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В Новосибирской области сегодня утром случился очередной пожар, на котором погибли два человека

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Новосибирские следователи разбираются в обстоятельствах смерти двух мужчин на пожаре в частном доме.

- В Новосибирской области в субботу, 29 декабря утром после тушения пожара в жилом доме по улице Октябрьская в селе Новомошковское Мошковского района были найдены тела двух мужчин 31 и 25 лет. Следователем Болотнинского отдела проводится проверка, - рассаказали в пресс-службе областного СУ СКР.

В МЧС добавили, что пожар случился в 4:20 утра. Огнем повреждены веранда, стены внутри дома, домашние вещи и мебель. Также из-за сильного горения обрушился потолок в доме.

Сейчас назначены пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.