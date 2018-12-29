Налог на вылет: новосибирец заплатил крупный долг, чтобы полететь к родственникам в Грузию

СЕГОДНЯ 06:58 2018-12-29T07:09:12+03:00

Мужчина оплатил 70 тысяч за транспортный налог, когда понял, что его не выпускают за границу

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Сибиряк накопил больше 70 тысяч рублей долга по транспортному налогу, но не торопился его оплачивать, пока не собрался в гости к родственникам в Грузию.

— В отдел судебных приставов по Коченевскому району Новосибирской области поступило дело в отношении 48-летнего местного жителя, который накопил более 70 тысяч рублей за транспортный налог. При этом банковские счета мужчины были пусты, официального источника доходов и имущества он не имел. Сам мужчина иногда перечислял маленькие суммы в счет погашения задолженности, тогда приставы ограничили мужчину в праве выезда за пределы Российской Федерации. Зная об этом, должник и тогда не поторопился оплатить нужную сумму, до тех пор, пока ему не понадобилось полететь в Грузию, погостить у родственников, — рассказали в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Мужчина пришел к приставам с просьбой снять ограничение, чтобы он смог уехать за границу. При этом заявив, что у него нет возможности оплатить оставшуюся часть долга. Но ему объяснили, что это невозможно.

— Тогда мужчина уже через пару часов нашел деньги и полностью оплатил транспортный налог, тем самым сняв с себя ограничения, — отметили в ведомстве.