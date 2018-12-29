2018-12-29T11:14:36+03:00
Общество

Опасные радости: в Новосибирске продавцов штрафуют за подозрительные елки

Инспекторы новосибирского Россельхознадзора проверили елочные базары в городе
Надежда ЯРКОВА
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Инспекторы проверили елочные базары в городе.Инспекторы проверили елочные базары в городе.Фото: Влад КОМЯКОВ
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На елках без карантинного сертификата могут находиться опасные насекомые - вредители леса.

— В этом году на елочных базарах города продаются елки, пихты и сосны, привезенные из Алтайского края и Республики Алтай, Кемеровской, Курганской, Томской, Челябинской областей и Красноярского края. При этом есть риск, что на привезенных елках могут затаиться опасные карантинные вредители леса, которые таким образом могут попасть на территорию нашей области. В связи с этим ввозить новогодние деревья можно только при наличии карантинного сертификата, подтверждающего их фитосанитарную безопасность, — рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Новосибирской области.

На конец декабря инспекторы проверили более 25 000 отечественных елок, 2 600 польских хвойных веток и 2 006 датских елок. Все они имеют карантинные сертификаты.

— Однако проверка на базарах выявила 17 случаев нарушения требований продаж новогодних деревьев, а именно — у продавцов отсутствовали карантинные сертификаты. Нарушители оштрафованы на общую сумму — 8 650 рублей, — отметили в ведомстве, добавив, что это почти в 2 раза меньше, чем в прошлом, 2017, году.

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