2018-12-29T05:00:22+03:00
Происшествия

Таран «Бахетле»: на Нарымской водитель впечатал кроссовер в стену магазина

Нестандартное ДТП произошло в пятницу вечером в Заельцовском районе
Надежда ЯРКОВА
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Водитель кроссовера взял на таран магазин "Бахетле".Водитель кроссовера взял на таран магазин "Бахетле".Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В пятницу, 28 декабря в Новосибирске кроссовер взял на таран магазин «Бахетле» на улице Нарымской.

— На улице Нарымской водитель за рулем кроссовера Suzuki Grand Vitara ехал по парковке супермаркета «Бахетле» и по неизвестной причине врезался в здание самого магазина, — сообщает подписчик группы Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте.

Очевидец отметил, что у здания разбилась облицовочная плитка, повреждения кроссовера неизвестны. Пострадал ли сам водитель - тоже неизвестно.

На месте работали сотрудники ГИБДД.

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