2018-12-29T04:29:46+03:00
Общество

Погода на день в Новосибирске: 29 декабря будет минус 16 градусов

Какая погода ждет новосибирцев в субботу, 29 декабря
Надежда ЯРКОВА
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За городом потеплеет до минус 9 градусов.За городом потеплеет до минус 9 градусов.Фото: Даба ДАБАЕВ
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Сегодня в городе заметно потеплеет, в пригороде обещают до 9 градусов мороза, осадков по-прежнему не ожидается.

— В субботу, 29 декабря в Новосибирске ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Температура днем будет минус 16-18 градусов, к ночи опустится до минус 25-27 градусов, в пригороде до минус 32 градусов, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр. — Ветер будет юго-восточный 3-8 метров в секунду.

По области также будет переменная облачность, без осадков, местами изморозь, на дорогах гололед. Дневная температура будет в пределах минус 9-14 градусов, местами до минус 21 градусов, ночная около минус 22-27 градусов, при прояснениях до минус 35 градусов.

На «Яндексе» новосибирцам обещают ясную погоду с дневной температурой — минус 21 градусов, к ночи мороз усилится до минус 24 градусов. По данным синоптиков, это последний морозный день, с завтрашнего дня в городе морозы отступят, в последний день уходящего года дневная температура будет минус 8 градусов.

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