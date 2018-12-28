2018-12-28T14:01:50+03:00
Дом. Семья

Подарок с мокрым носом: челябинский дальнобойщик забрал к себе дворняжку из Новосибирска

Теперь Дмитрий и его новый друг Ярик едут вдвоем в большой машине домой
Екатерина КОМЯКОВА
Поделиться:
Пес Ярик едет на грузовике домой - в Челябинск. Фото: vk.com/cat_nskПес Ярик едет на грузовике домой - в Челябинск. Фото: vk.com/cat_nsk
Изменить размер текста:

«Под Новый год чудеса точно случаются», — так считают руководители новосибирского приюта для домашних животных «Кошкино лукошко». В этот раз удача улыбнулась черному небольшому псу Ярику, именно его дальнобойщик Дмитрий из Челябинска захотел забрать к себе домой. Ехать далеко, Новый год эти двое встретят в пути. Девушки из приюта снабдили «команду» всем необходимым — пеленками, едой, мисками и паводком. Теперь Дмитрий присылает сибирячкам фотографии из кабины.

— Очень весело едем. Ярик, похоже, перестает стесняться. Скачет по кабине, пытается что-нибудь утащить и погрызть. На спинке сиденья висела куртка, так он залез носом в карман, достал наши с ним командировочные деньги и чуть не съел... Вовремя услышал шуршание, успел спасти финансы! А так, все классно! Купил вчера этому разбойнику мячик, сидит играет, — рассказывает водитель грузовика.

Во время остановок Дмитрий выгуливает пса. А людей сомневающихся заверяет — Ярика он никому отдавать и возвращать не собирается: «Мы же не человеку третью ногу пришили. Что значит не приживется? Ярик замечательный пес!».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Англичанка удивила весь мир фотографиями русских в шортах, курящих в 30-градусный мороз у поезда
Чиновники объяснили, почему новосибицам выдают просроченные билеты в автобусах
Бита — за клиентов: таксисты разбили водителю с BlaBlaCar лицо и машину
«Я не перехожу грань»: девушка показала чувственный танец с «тяжелым дымом»
Новосибирский режиссер и путешественник снял фильм про Грузию, Турцию, Иран и Арабские эмираты
Назад, к традициям: мэр Локоть подарит новосибирцам билеты в театр за красную звезду на елке
Все для детей: новосибирцев рассмешили заваленные снегом качели на детской площадке
Устроил бунт: летевшего в Москву из Новосибирска буйного пассажира сняли с рейса
Сгорели в квартире: под Новосибирском в пожаре погибли два брата
Попали под отключение: более 40 жилых домов и три детских сада остались без тепла
Костылем в грудь: агрессивному новосибирцу грозит пожизненный срок за избиение сотрудника Росгвардии
Глухой затор: ДТП из шести иномарок полностью перекрыло движение на «Альянсе»
Профессионализм в действии
Трагедия на Кропоткина: молодой новосибирец выпал из окна многоэтажки
Погода на день в Новосибирске: 28 декабря морозы постепенно отступают
Аэрофобам не смотреть: в Новосибирске самолет взлетел с двигателем, из которого вырывалось пламя
Мэр Новосибирска признался, что в детстве надевал костюм медвежонка
Бывший глава Колыванского района «переехал» в мэрию — на новом месте оценили его профессиональную подготовку
Анатолий Локоть о разделении МЧМ по хоккею с Омском: «Решение провести соревнование в Новосибирске принято на международном уровне»
«Белый снег»: новосибирцев рассмешила надпись на черном сугробе в городе
Спустились с крыши: три «летающих» Деда Мороза и Снегурочка порадовали детей в больнице
Не доехал 30 километров: автобус с пассажирами встал на трассе из-за замерзшего топлива
Звезду тверка раскритиковали за танец в панталонах с ботфортами