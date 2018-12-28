Подарок с мокрым носом: челябинский дальнобойщик забрал к себе дворняжку из Новосибирска

СЕГОДНЯ 14:01 2018-12-28T14:01:50+03:00

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«Под Новый год чудеса точно случаются», — так считают руководители новосибирского приюта для домашних животных «Кошкино лукошко». В этот раз удача улыбнулась черному небольшому псу Ярику, именно его дальнобойщик Дмитрий из Челябинска захотел забрать к себе домой. Ехать далеко, Новый год эти двое встретят в пути. Девушки из приюта снабдили «команду» всем необходимым — пеленками, едой, мисками и паводком. Теперь Дмитрий присылает сибирячкам фотографии из кабины.

— Очень весело едем. Ярик, похоже, перестает стесняться. Скачет по кабине, пытается что-нибудь утащить и погрызть. На спинке сиденья висела куртка, так он залез носом в карман, достал наши с ним командировочные деньги и чуть не съел... Вовремя услышал шуршание, успел спасти финансы! А так, все классно! Купил вчера этому разбойнику мячик, сидит играет, — рассказывает водитель грузовика.

Во время остановок Дмитрий выгуливает пса. А людей сомневающихся заверяет — Ярика он никому отдавать и возвращать не собирается: «Мы же не человеку третью ногу пришили. Что значит не приживется? Ярик замечательный пес!».